Calciomercato Fiorentina, Pradè tenta l’affondo per Laxalt

Diego Laxalt entra di prepotenza dei piani della Fiorentina che dopo aver avviato i contatti proverà l’affondo

La Fiorentina va di fretta, per questo non perde tempo in chiacchiere. E dopo aver avviato i contatti con l’entourage di Diego Laxalt nei giorni scorsi tenterà l’affondo forse decisivo con un’offerta ufficiale al Milan.

L’uruguaiano è fuori dal progetto rossonero, non convocato nelle amichevoli estive, e su di lui si sono mosse diverse squadre di A, tra le quali Parma e SPAL. Secondo Calciomercato.com al momento l’idea Fiorentina è quella che convince maggiormente, da superare l’ostacolo Milan che vuole cedere Laxalt a titolo definitivo per una cifra intorno ai 12 milioni di euro.