Calciomercato Fiorentina: possibile il clamoroso ritorno di Badelj

Dopo soli sei mesi, il centrocampista Milan Badelj, attualmente in forza alla Lazio, potrebbe far ritorno alla Fiorentina.

Arrivato alla Lazio, a parametro zero dalla Fiorentina, durante l’estate del 2018, Milan Badelj ha collezionato solo 560 minuti in campo. Complici le ottime prestazioni di Lucas Leiva, il mediano è raramente entrato nell’undici titolare di Simone Inzaghi. Visto il poco utilizzo, continuano ad alimentarsi le voci di mercato che vedrebbero Badelj protagonista di un clamoroso ritorno a Firenze. D’altra parte, Pioli non ha mai nascosto il proprio interesse nei confronti del croato.

Il tecnico della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa prima dell’imminente match contro la Sampdoria, ha chiarito la vicenda in prima persona: «Sapete la stima e l’affetto che ho per lui, sia come giocatore che come persona. Lui ha il mio numero ma il telefono non ha squillato per ora. Dobbiamo rimandare la risposta».

Il ritorno di Badelj alla Fiorentina, al momento, è soltanto una suggestione. Nei prossimi giorni potrebbe diventare, però, uno scenario concreto.