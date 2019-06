Calciomercato Fiorentina, Simeone in uscita: ecco il sostituto

Calciomercato Fiorentina, Simeone è in uscita dal club toscano: ecco il nome che stuzzica la fantasia di Montella

La Fiorentina è alle prese con il rebus attacco. Muriel, non riscattato, si è accasato all’Atalanta, ma soprattutto non convince Giovanni Simeone. Il Cholito sarebbe in uscita dai viola, e Montella starebbe pensando già al sostituto.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il nome forte è quello di Leonardo Pavoletti, reduce da una stagione da urlo, con il record personale di gol in Serie A.