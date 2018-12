Calciomercato Fiorentina, sondaggio per Viviano: è duello con la SPAL

La Fiorentina cerca un estremo difensore esperto da affiancare a Lafont: sondaggio per Viviano, ai margini dello Sporting.

Emiliano Viviano, sempre più ai margini dei portoghesi dello Sporting, tornerà con ogni probabilità in Italia a gennaio. Sul portiere classe 1985 si è mossa per prima la SPAL di Semplici, ma ora, secondo quanto riporta Sky Sport, su di lui si registra l’inserimento importante della Fiorentina, sua ex squadra (ci ha già giocato nella stagione 2012-13 con 32 presenze complessive) nonché squadra del cuore. I viola hanno effettuato un sondaggio per Viviano e sono entrati di fatto in concorrenza con la SPAL.

La società emiliana avrebbe offerto all’estremo difensore il posto da titolare al posto di Gomis, e farebbe leva su questo per convincerlo ad accettare la proposta, ma la Fiorentina rappresenta per Viviano una tentazione concreta. Sul ritorno in Italia dell’ex blucerchiato sussistono pochi dubbi: per capire però con quale squadra giocherà bisognerà capire se nella sua scelta prevalerà la testa o il cuore.

