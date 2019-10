Calciomercato Fiorentina: Tonali obiettivo numero uno, pronti 40 milioni

La Fiorentina ha Tonali come primo nome della lista e per lui sarebbe disposto a versare 40 milioni di euro nelle casse del Brescia

Nonostante manchino oltre due mesi e mezzo al calciomercato invernale, la Fiorentina starebbe già studiando le tattiche da adottare per rendere ancora più competitiva la rosa di Montella. L’obiettivo numero uno dei viola per l’estate (ma con la possibilità di bloccarlo in inverno) sarebbe Sando Tonali.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, Pradè starebbe pensando di presentare un’offerta di 40 milioni di euro per il giovane centrocampista della Nazionale. Se Cellino sarà intrigato dall’offerta dei toscani si potrebbe allora imbastire una trattativa fra le due società, ricordando che anche Juve e Inter sono molto interessate al centrocampista.