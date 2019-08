Calciomercato Fiorentina: ultimo tentativo per Pedro della Fluminense

La Fiorentina farà l’ultimo tentativo per Pedro della Fluminense: la società brasiliana però non sembra voler cedere

Simeone è ormai a un passo dalla Sampdoria e così la Fiorentina starebbe pensando ad un nuovo acquisto in attacco. Come racconta Gianluca Di Marzio, è previsto per oggi un ultimo tentativo per Pedro del Fluminense, già cercato nei giorni scorsi.

Ultimo, perché non facile da realizzare a causa dei tempi tecnici di un trasferimento dal Brasile, che potrebbero essere molto lenti. L’intenzione della dirigenza è però quella di provarci ugualmente.