Calciomercato Fiorentina, un giocatore lascia il ritiro, ecco perché

Assente durante la seduta pomeridiana a Montecatini un giocatore che ha abbandonato il ritiro per motivi di mercato

Niente paura, non si tratta di Federico Chiesa. Ma oggi pomeriggio un attaccante viola non ha preso parte alla seduta d’allenamento, abbandonando il ritiro di Montecatini per motivi di mercato. Lui è Jaime Baez, esterno offensivo uruguaiano, regolarmente in campo nella prima delle due sedute (quella del mattino).

A breve infatti potrebbero esserci novità sul futuro del giocatore, con la dirigenza si sta discutendo la sua cessione o la rescissione, nelle scorse ore il suo agente Boselli ha incontrato Pradè.