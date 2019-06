Calciomercato Frosinone: tramontato Caserta, chi sarà il nuovo allenatore?

Calciomercato Frosinone: Fabio Caserta rimarrà alla Juve Stabia. Chi sarà quindi il nuovo allenatore dei ciociari?

«Il Presidente Andrea Langella, in relazione alle notizie che quotidianamente vengono riportate da alcuni Organi d’informazione, ed al fine di evitare equivoci ed inutili fraintendimenti, precisa che mister Fabio Caserta è e sarà l’allenatore della prima squadra». Con questa nota ufficiale la Juve Stabia ha fatto definitivamente tramontare la pista che portava a Fabio Caserta come nuovo allenatore del Frosinone.

Ora la dirigenza gialloblù si dovrà rimettere al lavoro per trovare un nuovo profilo. Le ultime indiscrezioni danno Stefano Vecchi in pole position per succedere a Marco Baroni sulla panchina del Frosinone.