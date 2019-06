Calciomercato Genoa: Barrow obiettivo per l’attacco

Dopo l’arrivo di Muriel all’Atalanta, Musa Barrow rischia di non trovare più spazio: il Genoa si è interessato al gambiano

L’arrivo di Muriel all’Atalanta potrebbe togliere ulteriore spazio e minutaggio a Musa Barrow. L’attaccante gambiano classe ’98 non ha goduto di molto spazio in quest’ultima stagione, collezionando poco meno di 600 minuti di gioco e un solo gol.

Per questo motivo l’attaccante si sta guardando intorno per cercare una squadra che gli garantisca un posto da titolare. Come riportato da Pianetagenoa1893.net, nelle ultime ore si è fatto avanti il Genoa che si è offerto di accogliere Barrow in prestito con diritto di riscatto. Sulle sue tracce, tuttavia, vi sono anche Lecce e Sampdoria.