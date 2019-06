Calciomercato Genoa, in arrivo Jaroszynski dal Chievo: i dettagli dell’ennesima operazione di mercato che ha coinvolto i clivensi

Il Genoa si muove in orbita calciomercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio la società rossoblu ha chiuso un’operazione di mercato con il Chievo: è in arrivo Pawel Jaroszynski.

Il difensore polacco classe 1994 passa quindi dai veneti al Genoa per una cifra che si aggira attorno ai 4 milioni. Giornata movimentata per il Chievo, con le cessioni di Depaoli alla Sampdoria, Bani al Bologna e Cacciatore al Cagliari.