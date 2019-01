Lapadula, ipotesi Ligue 1: proposto all’Olympique Marsiglia

Genoa, possibile soluzione estera per Gianluca Lapadula: l’attaccante è stato proposto all’Olympique Marsiglia, le ultime

Sul taccuino di diversi club italiani, Empoli su tutti, Gianluca Lapadula darà l’addio al Genoa nelle prossime settimane. L’attaccante non sta trovando spazio in rossoblu e Cesare Prandelli ha dato il via libera per la sua cessione. E spunta una pista estera…

Secondo quanto riportano i colleghi di France Football, l’ex Pescara e Milan è stato proposto all’Olympique Marsiglia: la compagine di Ligue 1 è a caccia di rinforzi per l’attacco e degli intermediari hanno sottoposto all’attenzione della dirigenza OM anche il profilo del classe ’90 di Torino.