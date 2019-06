Calciomercato Genoa: Darko Lazovic potrebbe lasciare a parametro zero il Grifone. Su di lui c’è il forte interesse dell’Udinese

Darko Lazovic non rinnoverà con il Genoa. L’esterno rossoblù ha il contratto in scadenza il 30 giugno e si libererà quindi a parametro zero. Tante le squadre interessate a lui.

Oltre alla Lazio, che potrebbe pensare al serbo per rinforzare la fascia destra in caso di addio di Marusic, anche l’Udinese sarebbe forte su di lui, come riporta Il Messaggero Veneto.