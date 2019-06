Calciomercato Genoa: per la difesa obiettivo Meroni del Pisa

Il Genoa ha messo nel mirino per il prossimo mercato Andrea Meroni, difensore centrale del Pisa neo promosso

Il Genoa è in attesa di conoscere il futuro allenatore dopo Prandelli (in pole rimane sempre e comunque Andreazzoli) ma intanto inizia a muoversi sul mercato, in particolare quello dei giovani.

Secondo Tuttomercatoweb.com, il Grifone avrebbe messo nel mirino Andrea Meroni difensore centrale del Pisa (22 anni), legato al club nerazzurro da un contratto fino al 2021. Oltre ai rossoblù ci sono anche Sampdoria e Sassuolo.