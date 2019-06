Calciomercato Genoa: pressing su Pinamonti, le ultime

Il Genoa ha messo nel mirino Andrea Pinamonti dell’Inter: trattativa avanzata con i nerazzurri che lo darebbero solo in prestito

Nei fitti colloqui nella sede dell’Inter tra la dirigenza del Genoa e quella nerazzurra, è spuntato il nome di Andrea Pinamonti giovane attaccante che la società rossoblù vorrebbe a titolo definitivo.

Come informa Gianluca Di Marzio, l’Inter ha sempre dichiarato di non voler cedere l’attaccante, ma in caso di necessità sarebbe disposta a farlo a patto di riaverlo la stagione successiva grazie ad una prelazione che il Genoa si impegnerebbe a lasciare sul giocatore a favore dei nerazzurri.