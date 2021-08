Calciomercato Genoa, prossima settimana decisiva per Bertolacci

Calciomercato Genoa, il centrocampista potrebbe tornare a vestire la maglia rossoblu. Prossima settimana possibile fumata bianca

Secondo quanto riferito da TMW, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per vedere nuovamente Andrea Bertolacci indossare la maglia del Genoa. Il centrocampista, attualmente in forza alla formazione turca del Fatih Karagumruk, vorrebbe fare ritorno in Italia e potrebbe presto essere accontentato.

Bertolacci ha giocato alla corte del Grifone in due differenti occasioni: prima dal 2012 al 2015 e poi in prestito nell’annata 2017/18.