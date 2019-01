Sanabria-Genoa, intesa col Betis: in Italia nelle prossime ore

Calciomercato Genoa, c’è Toni Sanabria per il dopo Piatek: accordo col Betis in prestito con diritto di riscatto

Cesare Prandelli avrà nelle prossime ore il suo nuovo attaccante: dato l’addio a Piatek, passato al Milan per 35 milioni più bonus, il Genoa ha messo le mani su Toni Sanabria. Secondo Sky Sport, il Grifone ha raggiunto l’intesa definitiva con il Betis Siviglia.

Il classe 1996 arriva in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. La Roma, che vanta un diritto di recompra a 14,5 milioni di euro, ha dato il suo benestare alla trattativa: i giallorossi hanno anche un corrispettivo del 50 per cento del futuro valore del trasferimento.