Calciomercato Genoa: Sanabria rimarrà in prestito per la prossima stagione

I quotidiani spagnoli spiegano che Sanabria, di proprietà del Betis Siviglia, proseguirà in rossoblù fino alla scadenza di giugno 2020

Secondo Estadio Deportivo Antonio Sanabria resterà in prestito al Genoa anche nella prossima stagione. L’attaccante paraguaiano, il cui cartellino è in possesso del Betis Siviglia, proseguirà in rossoblù fino alla scadenza contrattuale posta a giugno 2020.

Dopo aver segnato soltanto sei reti con il club spagnolo, Sanabria ha realizzato appena tre gol con la maglia del club ligure. Al termine del prossimo anno, il Grifone ha un’opzione di acquisto di circa 25 milioni. Ovviamente tutto dipenderà dalle prestazioni nella prossima stagione dell’attaccante, il quale era partito bene con la maglia del Grifone.