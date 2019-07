Calciomercato Hellas Verona: dall’Atalanta arriva il portiere Radunovic

Operazione in via di definizione con i nerazzurri per Radunovic reduce dall’esperienza alla Cremonese

L’Hellas Verona starebbe per chiudere un altro colpo di mercato. Come riferisce Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, gli scaglieri sono vicinissimi a chiudere con l’Atalanta per Boris Radunovic.

Portiere classe 1996 di nazionalità serba ed in prestito alla Cremonese nel corso dell’ultima stagione, ha dovuto concludere anzitempo il suo 2018-19 per via di un infortunio accusato a inizio novembre.