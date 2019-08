Calciomercato Hellas Verona, idea Paloschi per l’attacco

Calciomercato Hellas Verona, gli scaligeri hanno messo nel mirino Alberto Paloschi per rinforzare il pacchetto avanzato

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Hellas Verona ha messo nel mirino l’attaccante della Spal, Alberto Paloschi.

Gli scaligeri, perso Mario Balotelli destinazione Brescia, vorrebbero rinforzare il pacchetto avanzato con qualcuno che conosce già l’ambiente, avendo Paloschi militato per cinque stagioni nel Chievo. Nell’ultima stagione, Paloschi ha segnato 2 reti in 23 partite in campionato.