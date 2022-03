Calciomercato, il Manchester City nicchia sul rinnovo: Mahrez in partenza

Calciomercato, il Manchester City nicchia sul rinnovo: Riyad Mahrez intanto si guarda intorno, per un ultimo grande contratto

Uno dei protagonisti del Manchester City di Guardiola sta pensando di dire addio.

Secondo il portale francese Footmercato, Riyad Mahrez si starebbe guardando intorno, a causa dell’assenza di contatti da parte della società per il rinnovo. Il contratto dell’algerino classe ’91 scadrà nell’estate 2023.

Insieme al Real Madrid e al PSG (in passato c’era anche il Chelsea, che ha ben altre grane a cui pensare in questo momento), si unirebbe anche il Barcellona ai corteggiatori. Il club catalano è in cerca di un sostituto di rilievo di Ousmane Dembélé. La pista, però, sarebbe secondaria rispetto all’obiettivo Raphinha del Leeds United.