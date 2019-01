Inter a caccia di un occasione: a gennaio si cerca un nuovo Rafinha

Inter alla ricerca di un innesto low cost a centrocampo per il mercato di gennaio: il profilo cercato sarebbe quello di un giocatore acquistabile in prestito con diritto di riscatto

Non dovrebbero esserci grosse novità in casa Inter sul mercato di gennaio: al momento la società nerazzurra resta in attesa di un occasione, ma senza alcuna pressa. L’unica operazione fatta registrare in entrata, congiuntamente col Chievo, riguarda l’acquisto del giovane portiere brasiliano Brazao dal Cruzeiro, mentre su altri fronti non sembrano esserci particolari movimenti. Anche se, riportano stamane i gossip di stampa, non è detto che da qui alla fine di gennaio qualcosa non possa effettivamente succedere: la dirigenza interista sarebbe infatti alla ricerca di un innesto a centrocampo low cost utile ad allargare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Il profilo tracciato sarebbe, tanto per intenderci, molto simile a quello di Rafinha, centrocampista arrivato lo scorso anno proprio a gennaio in prestito dal Barcellona (con ottimi risultati): si tratterebbe dunque di un giocatore a costo zero (piace l’idea del prestito con diritto di riscatto, non a caso) che non trova spazio attualmente nel proprio club. Difficile fare nomi ad oggi, così come è difficile comprendere se da parte nerazzurra ci saranno anche movimenti in uscita: l’unico sul piede di partenza, il difensore Joao Miranda, è ad oggi ancora trattenuto dalla dirigenza nerazzurra per necessità di rosa.