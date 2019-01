Ranocchia in scadenza con l’Inter: c’è il Parma

Andrea Ranocchia può salutare l’Inter: il difensore, in scadenza di contratto a giugno, è sul taccuino del Parma

Solo 90′ in Coppa Italia in questa prima parte di stagione con l’Inter per Andrea Ranocchia, possibile trasferimento in questa sessione di mercato per il centrale difensivo. In scadenza di mercato a giugno, l’ex Bari non ha ancora discusso il rinnovo con i nerazzurri e sulle sue tracce c’è il Parma.

Nonostante il lauto ingaggio, i gialloblu sono pronti a lanciare l’assalto per il 30enne in vista della prossima stagione, ma non è da escludere un blitz già a gennaio, soprattutto in caso di uscite illustri.