Anche i direttori sportivi di Inter e Juventus Piero Ausilio e Fabio Paratici erano ieri in tribuna ad assistere Tottenham-Ajax: tanti i giocatori delle due squadre osservati da vicino

Tra i tantissimi osservatori di tutta Europa in tribuna ad assistere ieri alla prima semifinale di Champions League tra Tottenham ed Ajax c’erano anche i direttori sportivi di Juventus ed Inter Fabio Paratici e Piero Ausilio. Come riporta stamane il Corriere dello Sport nella lista della spesa di entrambi i dirigenti sarebbero finiti un po’ di nomi, alcuni dei quali già ventilati del resto negli ultimi giorni. In particolar modo il d. s. nerazzurro avrebbe visionato da vicino soprattutto tre talenti dei Lancieri: primo tra questi il difensore Nicolas Tagliafico (già nel mirino interista, come confermato pure dal suo agente), poi il centrocampista Hakim Ziyech (seguito pure dalla Roma) ed infine l’attaccante David Neres.

Tra gli osservati di Paratici invece soprattutto giocatori del Tottenham, tutti più o meno già noti: Christian Eriksen e, notizia delle ultime ore che già abbiamo anticipato in precedenza, Toby Alderweireld. Possibile infine che il d. s. juventino abbia preso anche ulteriori informazioni in casa Ajax riguardo all’antico obiettivo di mercato Matthijs de Ligt, al momento però decisamente più vicino al Barcellona che ai bianconeri.