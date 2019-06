Calciomercato Inter: Barella vuole solo i nerazzurri, le ultime

L’Inter prova a stringere i tempi per Barella: l’offerta presentata al Cagliari non soddisfa Giulini ma il giocatore vuole solo i nerazzurri

L’Inter vuole Barella e Barella vuole l’Inter. Cosa manca per il matrimonio? Il sì del presidente Giulini. I nerazzurri e il Cagliari proveranno in settimana a far quadrare il cerchio e raggiungere l’ accordo economico per il trasferimento del centrocampista a Milano.

Intanto Barella, come informa Gianluca Di Marzio, ha riconfermato ancora oggi che l’Inter è la sua unica volontá e non ci saranno intromissioni. Questa settimana, così come per Dzeko e Lazaro, serviranno per chiudere gli accordi.