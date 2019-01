Inter, contatti in corso col Parma per Ranocchia. E Candreva…

Il Ds Faggiano spegne le voci di un possibile inserimento di Candreva nella trattativa – 28 Gennaio, ore 19

«Candreva è un giocatore troppo importante, da noi non può venire. Non cerchiamo un esterno offensivo». All’uscita dalla sede dell’Inter, dopo i contatti con i nerazzurri, il Ds Faggiano ha spento ogni possibilità che Candreva possa vestire la maglia del Parma.

Andrea Ranocchia, sarebbe sempre più vicino al Parma: contatti in corso tra le due società: i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Antonio Candreva sarebbe vicino al Parma. Il centrocampista dell’Inter, dopo che si è raffreddata la pista cinese, si sarebbe avvicinato al club emiliano. Il Parma ha infatti chiesto ai nerazzurri il prestito con diritto di riscatto all’ex laziale. Il ds degli emiliani, Daniele Foggiano, si sarebbe incontrato con la dirigenza nerazzurra per cercare di trovare la soluzione dell’operazione. Nel corso del colloquio, le due società avrebbero parlato dell’inserimento nella trattativa anche di Andrea Ranocchia, sempre più ai margini del progetto nerazzurro. Tuttavia, il difensore dell’Inter potrà andare in Emilia solo se i crociati si priveranno di Bruno Alves, che in queste ore è stato accostato alla Juve.