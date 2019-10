Calciomercato Inter, Conte ha individuato il rinforzo in attacco per gennaio

Calciomercato Inter, Conte ha individuato il rinforzo per gennaio in un reparto d’attacco troppo striminzito

L’infortunio di Sanchez e la mancanza di una vera alternativa a Lukaku hanno reso evidente in casa Inter la necessità di valutare l’acquisto di un attaccante già a gennaio. Conte vuole avere quattro uomini a disposizione in avanti, con il giovanissimo Esposito al momento a completare le rotazioni.

Troppo poco per il tecnico pugliese. Così, secondo Tuttosport, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Olivier Giroud, sfruttando il fatto che il francese sia finito totalmente ai margini del progetto al Chelsea. Un giocatore, per altro, che Conte conosce bene, avendolo già allenato in Inghilterra.