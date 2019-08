Calciomercato Inter: dalla Svezia nome nuovo per la fascia

L’Inter starebbe seguendo con reale interesse il ventenne svedese Larsson, attualmente in forza all’Orebro

Con solo Asamoah e Dalbert utilizzabili per la fascia sinistra, l’Inter si muoverà molto probabilmente sul mercato per rinforzare quel reparto. L’ultimo nome per questo ruolo è quello di Jake Larsson.

Secondo il quotidiano Aftonbladet, infatti, l’Inter avrebbe offerto 18 milioni di corone, ovvero quasi due milioni di euro per il classe 1999, in forza all’Orebro. Il club non ha confermato la pista nerazzurra, evidenziando però di aver ricevuto diverse offerte: «Jake è un bravo giocatore e giovane. Se scegliamo di venderlo, sarà la più grande cessione della nostra storia. Conosciamo il potenziale di Jake».