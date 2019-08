Calciomercato Inter: dopo Biraghi torna anche Bessa?

Dopo Biraghi e Sanchez, l’Inter vuole rifinire la rosa: idea Bessa, colpo utile per le liste. L’ex trequartista nerazzurro ora è in forza al Verona

Conclusi gli affari Biraghi e Sanchez, l’Inter vuole puntellare la rosa e chiudere il mercato. Grande importanza sarà data alle liste, ragion per cui l’acquisto di Cristiano Biraghi, prodotto del settore giovanile nerazzurro, ricopre una doppia utilità, oltre che quella in campo.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’ però l’ex viola potrebbe essere presto raggiunto da un suo ex compagno in Primavera, Daniel Bessa. Il centrocampista è in uscita dall’Hellas Verona e se l’Inter dovesse riuscire a piazzare Borja Valero ecco che le le quotazioni dell’italo-brasiliano salirebbero vertiginosamente.