Inter e Milan sarebbero sulle tracce di Thomas Muller: il giocatore tedesco sarebbe stato inserito insieme a Mats Hummels nella lista dei cedibili del Bayern Monaco

Anche Thomas Muller è nella lista dei partenti in casa Bayern Monaco: secondo quanto raccontato in questi giorni dai giornali tedeschi, il centrocampista e attaccante tedesco insieme a Mats Hummels sarebbe uno dei giocatori in lista di partenza in vista del mercato estivo, complice il profondo rinnovamento a cui il club bavarese avrebbe già dato inizio con gli acquisti costosissimi di Benjamin Pavard e Lucas Hernandez (costo totale 115 milioni di euro).

Tra le possibili pretendenti a Muller, stando alle indiscrezioni, potrebbero esserci anche Inter e Milan, pronte a chiedere informazioni al Bayern Monaco circa il prezzo di una eventuale operazione. Il contratto del giocatore tedesco con i bavaresi è in scadenza nel 2021.