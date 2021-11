Calciomercato Inter, ecco a cosa sta lavorando Marotta

Calciomercato Inter, Beppe Marotta avrebbe una priorità ben precisa per quanto riguarda il mercato del club nerazzurro

Questo quanto si apprende da Calciomercato.com riguardo al futuro mercato dell’Inter:

«La priorità degli uomini mercato dell’Inter è quella di cementificare i pilastri del gruppo nerazzurro e per questo il rinnovo di Marcelo Brozovic, in scadenza a fine stagione, resta l’obiettivo numero uno. Prima ancora di pensare ai rinforzi di gennaio si dovrà lavorare per trovare la quadra e il sì del croato a rimanere ancora a lungo in nerazzurro»