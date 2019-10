Calciomercato Inter, Giroud sempre più vicino. Le ultime

Calciomercato Inter, Giroud sarebbe l’attaccante ideale per sopperire agli infortuni nel reparto avanzato: le ultime

Olivier Giroud è un attaccante di sicuro affidamento. Anche ieri sera, con la maglia della Francia, è entrato ed ha segnato il gol del momentaneo vantaggio sull’Albania.

L’edizione odierna di Tuttosport riporta un avvicinamento tra Giroud e l’Inter: l’attaccante 33enne vorrebbe lasciare il Chelsea, per il poco spazio riservatogli da Lampard. Forte l’interesse di molti club della MLS, ma Giroud preferirebbe rimanere in Europa per giocarsi le sue carte in vista di Euro2020.