I tifosi Colchoneros hanno voluto ribadire il loro affetto nei confronti di Godin. L’uruguaiano, tuttavia, è virtualmente già un giocatore dell’Inter

Secondo gli ultimi rumors, Diego Godin avrebbe già effettuato le visite mediche con l’Inter. Nonostante il difensore sia molto vicino ad indossare la maglia nerazzurra a partire dalla prossima stagione, i tifosi dell’Atletico Madrid sembrano non essersi ancora rassegnati. Durante il match contro il Getafe, vinto 2-0 dai Colchoneros, il Wada Metropolitano è stato il teatro di coreografie e cori nei confronti di Godin. Anche Simeone, dopo la gara, ha ribadito il concetto: «La gente lo ama molto, si è guadagnato l’affetto del club e della gente. E’ uscito per un po’ di fastidio ma speriamo che non sia niente». Nonostante le dimostrazioni d’affetto da parte di tifosi e società, Godin è ormai prossimo a lasciare i Colchoneros. A Giugno sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter.