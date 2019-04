Il PSG in pole position per Mauro Icardi: l’attaccante dell’Inter potrebbe arrivare in caso di addio di Edinson Cavani in estate

Con una mossa a sorpresa degli ultimi giorni, il Paris Saint-Germain avrebbe preso a puntare con decisione a Mauro Icardi. Sarebbe proprio la compagine francese al momento in netto vantaggio sul resto della concorrenza per l’attaccante dell’Inter, ormai di fatto separato in casa a Milano. Il PSG avrebbe superato la concorrenza dell’Atletico Madrid, l’altro club da mesi sulle tracce dell’argentino, considerata la disponibilità economica a pagare quanto richiesto dai nerazzurri: almeno 70 milioni di euro (a dispetto della clausola valida per i primi di luglio verso l’estero che valuta Icardi 110 milioni di euro) secondo quanto riportato stamane da La Gazzetta dello Sport.

Nelle idee parigine Icardi potrebbe essere il sostituto di Edinson Cavani: l’uruguaiano, in scadenza di contratto nel 2020, appena l’altro giorno, dopo la festa per la conquista dell’ennesimo campionato da parte del PSG, non aveva confermato la propria permanenza in Francia in vista della prossima stagione («Qui a Parigi sto bene, ma nel calcio non si può mai sapere»). Con la cessione di Cavani, potrebbe essere proprio Icardi a completare l’incredibile tridente offensivo parigino composto da Kylian Mbappé e Neymar. Appena qualche giorno fa la moglie e agente dell’ex capitano interista, Wanda Nara, aveva annunciato la volontà di rimanere in nerazzurro, ma adesso tutto potrebbe ancora ancora cambiare.