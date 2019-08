Calciomercato Inter, il caso Icardi: gli scenari con Napoli, Juve e Monaco

Calciomercato Inter, prosegue senza svolte il caso Icardi: gli scenari dell’argentino con Napoli, Juve e Monaco

La telenovela Icardi non è ancora giunta ai titoli di coda. Anzi. Sono i giorni del no per l’argentino che, come riporta La Gazzetta dello Sport, rifiuta il Monaco e non apre nemmeno al Napoli di De Laurentiis.

In attesa, sempre e comunque, di una mossa della Juve. Ora, però, Icardi rischia di restare senza squadra: senza cessioni a Torino non c’è posto per lui e, nel frattempo, i partenopei si stanno muovendo per prenotare Llorente.