Calciomercato Inter: il sogno per la fascia si chiama Hakimi

Calciomercato Inter: il club nerazzurro dovrà necessariamente intervenire sulle fasce in estate. Il sogno è Hakimi

L’Inter interverrà pesantemente sulle fasce nel prossimo calciomercato. Tanti i nomi al vaglio secondo La Gazzetta dello Sport con uno che è in cima alla lista di Marotta. Stiamo parlando di Hakimi.

Il laterale del Real tornerà a Madrid dopo il prestito biennale al Dortmund. Ma in Spagna sarà solo di passaggio visto che le merengues non punteranno su di lui: Real lo valuta almeno 50 milioni e su di lui si è mosso pure il Psg: la strada è un bel po’ in salita. Le alternative sono le solite: Semedo, Junior Firpo ed Emerson Palmieri.