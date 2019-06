Calciomercato Inter: Kovacic vuole solo i nerazzurri

Mateo Kovacic non vede l’ora di tornare a Milano e abbracciare l’Inter: i nerazzurri preparano l’affondo con il Real

Terminato il prestito stagionale al Chelsea, Mateo Kovacic tornerà a Madrid agli ordini di Zidane. Ma non per restarci. Il fantasista croato ha le idee chiarissime sul suo futuro: vuole solo l‘Inter.

Lo assicura l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, spiegando come il suo arrivo possa essere compatibile con quello di Barella per ingaggio ma non per spesa del cartellino. Il croato è pronto ad aiutare i nerazzurri: Kovacic ha già accettato all’idea di trasferirsi in prestito con diritto di riscatto ed è pronto a spingere per convincere il Real ad aprire a questo tipo di soluzione.