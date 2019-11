Calciomercato Inter: le ultime su Rakitic, Kulusevski, Mertens e Florenzi

L’Inter ha tanti nomi in ballo per il mercato di gennaio: da Rakitic a Kulusevski fino a Mertens. Ecco il piano nerazzurro

Come riferisce Sky Sport in casa Inter, complice la sosta delle Nazionali, si sta programmando il mercato di gennaio, che con ogni probabilità sarà molto importante dal punto di vista monetario viste le richieste di Conte. Nelle ultime settimane si era fatto il nome di Ivan Rakitic (che è ufficialmente in vendita) ma i catalani chiedono 30-35 milioni. L’Inter, però, sul croato è fredda: Conte cerca un centrocampista con caratteristiche diverse.

Tra i tanti nomi accostati al club meneghino c’è quello di Dejan Kulusevski, ma è chiaro che bisognerebbe convincere il Parma a privarsi dello svedese e poi accontentare l’Atalanta con un’offerta alta, 25-30 milioni di euro o magari con prestito e diritto di riscatto. L’emittente satellitare riferisce che Dries Mertens, nel mirino di Marotta, difficilmente lascerà Napoli a gennaio. In bilico anche la situazione di Alessandro Florenzi: lui vuole giocare e si guarderà attorno. Si è parlato di Inter e c’è stato qualche contatto con la Fiorentina. L’addio alla Roma è possibile già a gennaio.