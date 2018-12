Icardi-Real Madrid, bomba dalla Spagna: «Ora Mauro direbbe sì!»

Calciomercato Inter, sirene dalla Spagna per Mauro Icardi: secondo As, l’attaccante argentino ora sarebbe pronto a dire sì al Real Madrid

L’eliminazione dell’Inter in Champions League potrebbe avere ripercussioni immediate. E non di poco conto, secondo quanto rilancia l’edizione odierna di As: il quotidiano spagnolo sottolinea che Mauro Icardi potrebbe riconsiderare la sua posizione all’interno del Biscione e iniziare a prendere in considerazione l’opportunità Real Madrid. Dopo le avances degli scorsi mesi, i blancos sono pronti a tornare alla carica per il rosarino, ora non più certo della sua permanenza a Milano.

As evidenzia che Icardi ama l’Inter, ma la formazione di Luciano Spalletti non riesce a fare quel salto di qualità per arrivare al livello di club come i galacticos. E Florentino Perez è un grande estimatore dell’ex Sampdoria: il ruolino parla da se, 12 reti fin qui tra campionato e Champions, due in più di Benzema e cinque in più di Bale. Attese conferme o smentite nei prossimi giorni, la bomba dalla Spagna non lascia indifferenti…