Calciomercato Inter, mossa a sorpresa dei nerazzurri: accordo con un giocatore dello United, ecco di chi si tratta

Mossa a sorpresa nel mercato dell’Inter, con Marotta che avrebbe trovato l’accordo con Alexis Sanchez. A riportarlo è la redazione di Sky Sport.

Trovata l’intesa con l’entourage del giocatore, ora l’agente del cileno volerà in Inghilterra per trovare l’accordo con il Manchester United. Trattativa in divenire con un elemento considerato ormai un esubero in casa Red Devils.