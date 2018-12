Calciomercato Inter, Nahitan Nandez nel mirino: da battere la concorrenza dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone

Cardine del Boca Juniors di Barros Schelotto, Nahitan Nandez è pronto per fare il salto di qualità. Il centrocampista uruguaiano già in passato è stato accostato ai top club europei, ora l’Inter è pronta a fare sul serio: i nerazzurri hanno monitorato il giocatore negli ultimi mesi, ma dovranno fare i conti con la concorrenza di un grande ex…

Come riporta ESPN, anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone sta pensando all’ex Penarol per la mediana: i colchoneros sono pronti a mettere sul piatto i 22 milioni di euro della clausola rescissoria, si profila un testa a testa a suon di milioni per il giovane talento sudamericano…