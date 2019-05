Calciomercato Inter: ecco chi è l’attaccante che ha conquistato Marotta

Gli osservatori dell’Inter hanno chiuso il cerchio in vista del calciomercato estivo: ecco chi è l’attaccante che Marotta vuole in nerazzurro

Si chiama David Okereke. Ha 21 anni, e ha conquistato letteralmente Beppe Marotta. Così gli osservatori dell’Inter sono tornati sulle tracce dell’attaccante dello Spezia, protagonista di una bella stagione in Serie B.

Tanti i club che hanno seguito il nigeriano in questi anni. Giunto alla maturazione, potrebbe essere il suo momento: l’Inter è in prima fila per la prossima sessione di calciomercato.