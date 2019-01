Calciomercato Inter, rinnovo Icardi: dopo il caos delle ultime ore arrivano le dichiarazioni di Zhang e Marotta

Dalla multa di 100 mila euro per il rientro a Milano in ritardo al caso Wanda Nara, il futuro di Mauro Icardi all’Inter sembra sempre più in bilico. Le trattative per il rinnovo sono in salita, ma la dirigenza nerazzurra ha deciso di prendere posizione e di gettare acqua sul futuro. Ecco il commento dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta: «Se posso tranquillizzare i tifosi? Assolutamente sì, possono stare tranquilli».

Ecco le parole del presidente del Biscione Steven Zhang: «Gli allenamenti proseguono bene, stiamo migliorando la condizione fisica. Sul mercato, se ci saranno delle opportunità i nostri dirigenti le coglieranno, assicurandosi i migliori talenti. E’ normale che i giornali parlino in questo periodo, Icardi è il nostro capitano e parleremo del rinnovo del suo contratto. Non ci sono problemi e non ci faremo condizionare da ciò che scrivono i giornali: parleremo con lui, è un calciatore davvero professionale».