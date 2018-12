Kroos per Icardi: Inter a caccia di assist per Maurito

Calciomercato Inter, fari puntati su Toni Kroos per il centrocampo: nerazzurri a caccia di assist per bomber Icardi

L’arrivo di Beppe Marotta rilancia le ambizioni dell’Inter: si profila una sessione di mercato estivo di altissimo livello per i nerazzurri. Il Corriere dello Sport non ha dubbi: fari puntati su Toni Kroos. Il centrocampista tedesco del Real Madrid è il grande obiettivo per la prossima stagione. La dirigenza meneghina tratta l’ex Bayern Monaco per dare a capitan Mauro Icardi il fuoriclasse che gli apra le strade del gol. Molto dipenderà dalle valutazioni dei blancos, che difficilmente vorranno privarsi del classe 1990…