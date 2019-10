Calciomercato Inter, tris di nomi per il centrocampo di domani: i nerazzurri alla ricerca di opportunità per gennaio e giugno

L’Inter non si accontenta. E, presa coscienza della propria forza, punta ancora ad alzare l’asticella. Con un colpo da novanta in mezzo al campo. Il nome principale è sempre quello di Matic, messo ai margini da Sølskjaer al Manchester United ed in scadenza 2020 (ma con opzione per il rinnovo di un anno).

Una suggestione già per gennaio, mentre sono due i nomi caldi per giugno. Il primo porta a Castrovilli, pur blindato dalla Fiorentina negli ultimi giorni. Il secondo a van de Beek dell’Ajax, la cui valutazione è salita fino a 50-60 milioni e su cui c’è anche l’interesse del Real Madrid. A Marotta il lavoro non manca…