Calciomercato Inter, ufficiale il prestito di Colidio: ecco la destinazione

Calciomercato Inter, ufficiale la cessione in prestito del giovane attaccante Colidio: ecco quale sarà la destinazione

Per un Lukaku che arriva, l’Inter alleggerisce la propria rosa con una cessione. Sempre in attacco, ma solamente in prestito. I nerazzurri, infatti, credono fermamente nel futuro di Colidio: per questo il giovane argentino lascia ufficialmente Milano, ma solo a titolo temporaneo.

Ecco il comunicato: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la cessione a titolo temporaneo annuale dell’attaccante Facundo Colidio al Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging“.