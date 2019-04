L’Inter pronta a cedere Ivan Perisic ed Antonio Candreva, in dubbio il riscatto di Keita Baldé dal Monaco: la lista possibili obiettivi sugli esterni dei nerazzurri per l’estate

Non solo la questione legata inevitabilmente a Mauro Icardi: l’attacco dell’Inter si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione in vista dell’estate con la conferma praticamente del solo Lautaro Martinez. Nei programmi nerazzurri, riporta oggi il Corriere dello Sport, vi è infatti l’addio ad almeno altri due o tre giocatori: si tratterebbe di tutti gli esterni attualmente nella rosa di Luciano Spalletti, ovvero Ivan Perisic, Antonio Candreva e Keita Baldé.

Del croato, che piace tanto in Premier League, già si è detto tutto: l’addio all’Inter pare quasi scontato dopo gli screzi di spogliatoio con Icardi degli ultimi mesi e la volontà manifestata a più riprese di emigrare in Inghilterra, l’ipotesi di far cassa per almeno una trentina di milioni di euro poi suggestiona non poco i nerazzurri. Possibile anche l’addio di Candreva, che già in estate e a gennaio l’Inter ha provato a piazzare altrove: l’ex laziale ha sempre preferito declinare ogni offerta per ragioni familiari, ma non essendoci spazio per lui nei programmi di Spalletti, diventa difficile pensare alla permanenza. Situazione spinosa invece quella di Keita, acquistato in prestito dal Monaco quasi un anno fa: il diritto di riscatto a 34 milioni di euro, considerando le prestazioni di quest’anno, pare decisamente troppo alto e senza sconti non ci sarà spazio per una conferma.

Chi può arrivare in sostituzione? Tantissimi i nomi in lista: il primo dei più recenti è quello di Nicolas Pepé del Lille, ma restano nel mirino anche Steven Bergwijn del PSV Eindhoven, Hakim Ziyech dell’Ajax, il solito Malcom (obiettivo pure del Milan) del Barcellona, Ismaila Sarr del Rennes, senza trascurare le piste italiane che portano a Rodrigo de Paul (Udinese) e Federico Chiesa (Fiorentina).