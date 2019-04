Il centrocampista del Barcellona, Arturo Vidal, è finito sul taccuino dell’Inter: il cileno è però vicino al rinnovo con i blaugrana fino al 2022

Il nome di Vidal viene sempre accostato all’Inter quando ci si avvicina alla sessione di calciomercato. E anche in quest’occasione, non mancano le voci che vedrebbero la dirigenza nerazzurra interessata al centrocampista in forza al Barcellona. Tuttavia, secondo quanto riferito dal quotidiano Sport, il club blaugrana starebbe pensando ad un rinnovo del cileno.

Il calciatore ha un contratto in scadenza per il 2021, ma considerate le sue ottime prestazioni, il Barca non vorrebbe farselo scappare a parametro zero. C’è però il problema di Frenkie de Jong. Il suo arrivo cambierà le gerarchie della mediana blaugrana e Vidal potrebbe non avere lo spazio che si sta guadagnando in questo finale di stagione. L’Inter rimane perciò vigile, così come alcuni club cinesi.