Godin è dell’Inter: sostenute le visite mediche

Inter, ecco Diego Godin: in scadenza con l’Atletico Madrid, il centrale difensivo ha già sostenuto le visite mediche con i nerazzurri

Cedric Soares ma non solo: Inter al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, la dirigenza nerazzurra ha già chiuso un colpo di primissimo piano. Dopo le voci delle ultime settimane, giungono conferme settimane su tutta la linea: in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, Diego Godin sarà un nuovo calciatore del Biscione. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’uruguagio ha già sostenuto le visite mediche con i nerazzurri: non sono serviti i tentativi dei tifosi colchoneros per convincerlo a restare alla corte di Diego Simeone.