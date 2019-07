Mercato attaccanti, futuro da decifrare per Dzko, Icardi e Higuain. I destini dei tre attaccanti sono strettamente legati

Da Dzeko a Higuain passando per Mauro Icardi. Storie di attaccanti in Serie A pronte a intrecciarsi in maniera definitiva e aprire scenari clamorosi. Sarà come un domino. Andando in ordine, il bosniaco è da settimane preda dell’Inter. I nerazzurri hanno individuato in lui e Lukaku gli uomini ideali per Antonio Conte. Se venissero acquistati entrambi, si chiuderebbero gli spazi per Icardi. Su cui potrebbe tornare la Juventus, destinata a salutare Mandzukic e sopratutto Higuain.

Il Pipita non rientra nei piani bianconeri, e all’attualità delle cose è la Roma la più interessata anche se per adesso non c’è l’interesse reciproco da parte del giocatore. È una situazione in totale e costante sviluppo, con Paratici che si libererebbe di buon gusto del pesante ingaggio dell’attaccante. Storie e intrecci, quindi, per i migliori bomber della Serie A. L’impressione è che da un momento all’altro possa scatenarsi un intrigo bello e buono.