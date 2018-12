Paletta lascia la Cina: rescissione con il Jiangsu Suning

E’ terminata l’avventura in Cina di Gabriel Paletta: il centrale difensivo ha firmato la rescissione contrattuale con il Jiangsu Suning.

E’ giunta ai titoli di coda l’esperienza in Cina per Gabriel Paletta. Il centrale difensivo italo-argentino, ex Parma e Milan tra le altre, ha accettato un anno fa la proposta delo Jiangsu Suning, club ‘cugino’ dell’Inter, e il ruolino è stato più che positivo: titolare indiscusso, l’esperto difensore ha raccolto 47 presenze e due reti.

Ma l’avventura si è conclusa con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto: il calciatore ha firmato la rescissione contrattuale, interrompendo così l’accordo esistente fino al 31 dicembre 2019. Una svolta inaspettata, con l’ex Boca che ora potrebbe tornare in Italia a costo zero o optare per una nuova esperienza all’estero.